Суд в Калининграде приостановил работу частного пансиона для пожилых на 90 дней

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Суд приостановил на три месяца деятельность пансиона для пожилых людей "Ариадна" в Калининграде в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что по обращению гражданина о ненадлежащем содержании пожилых людей в этом доме престарелых была проведена проверка прокуратурой с участием специалистов Росздравнадзора, МЧС, регионального Министерства социальной политики, общественности. Проверка зафиксировала многочисленные нарушения, в частности организация оказывала медицинские и социальные услуги, не имея на то лицензии. Суд Московского района, рассмотревший в январе 2019 года исковое заявление прокуратуры, в качестве обеспечительной меры прекратил работу пансионата до решения суда.

"Ленинградский районный суд Калининграда, рассмотрев направленные управлением материалы дела, признал ООО "Амбуланс" (ему принадлежит пансион "Ариадна" - прим. ТАСС) виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора в пансионе "Ариадна" были выявлены грубые нарушения требований санитарных правил и нормативов. В частности, речь идет о нарушениях санитарно- эпидемиологических требований, требований к режиму работы персонала, к организациям общественного питания, а также требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.