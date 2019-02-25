Единая соцкарта петербуржца должна начать действовать до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Единая социальная карта для жителей Санкт-Петербурга, на которой будет содержаться информация обо всех льготах, пособиях и других мерах поддержки со стороны города, должна быть запущена до конца текущего года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"В этом году социальная карта должна заработать", - сказал он на совещании с членами городского правительства.

Беглов добавил, что поручил вице-губернатору Петербурга Евгению Елину разработать план реализации проекта по внедрению социальной карты в течение ближайших двух недель. "Там будут зафиксированы все льготы и компенсации, которые положены ее обладателю. Это касается многодетных семей и вообще всех, кому положены льготы", - отметил врио губернатора.

Социальная карта для жителей Петербурга предполагает, что ее обладатель сможет получить различные льготы, оплатить проезд в общественном транспорте, воспользоваться льготной системой оплаты услуг ЖКХ, а также получить другие госуслуги в органах власти. В прошлом году в Петербурге планировали создать карту на базе платежной системы "Мир". В настоящее время единая социальная карта для жителей города действует в Москве.

Беглов также отметил, что "карта разрабатывается уже несколько лет" и пока в правительстве города не пришли к общему мнению о том, как она должна работать.

Ранее на пресс-конференции глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечал, что различные меры социальной поддержки в городе ежемесячно получают более 3 млн человек. Население Петербурга составляет 5,3 млн человек.