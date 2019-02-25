Беглов поручил перевести все детские поликлиники Петербурга на новые стандарты к 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил перевести все детские поликлиники города на новые стандарты "бережливой поликлиники" к началу 2020 года.

"Все необходимое сделаем для того, чтобы наши детишки не стояли в очередях. Президент поставил задачу перевести к 2021 году все детские поликлиники на высокие стандарты "бережливых поликлиник". Петербург в этой сфере может работать быстрее. Поэтому поручаю выполнить эту задачу уже к началу следующего года", - сказал Беглов в понедельник на совещании с членами правительства Петербурга в Смольном.

Для выполнения этой задачи необходимо предусмотреть все необходимые финансовые ресурсы, отметил врио губернатора Санкт-Петербурга, обращаясь к вице-губернатору Евгению Елину. "Стыдно называться Северной столицей России, если мы не обеспечим всех без исключения жителей доступной и качественной медицинской помощью", - добавил он.

20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник". Благодаря реализации этой модели работы поликлиник сокращаются очереди к врачам, ненужные хождения по кабинетам, объемы бумажной работы у врачей и лабораторий уменьшаются, а время приема, наоборот, увеличивается, снижается вероятность заболеть в поликлинике, так как потоки больных и здоровых людей разделены.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта по внедрению стандартов "бережливой поликлиники", по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту - с 40 до 19 минут. Вместе с тем троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру - с 27 до 7,5 минуты. "По итогам за 2018 год удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. "Они были успешно модернизированы, это показало хороший результат, и дальше мы начали эти "бережливые поликлиники" тиражировать", - пояснили в комитете. В 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 - для взрослых и 33 - для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).