Калининградский губернатор запустил флешмоб против палов травы

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запустил в Instagram флешмоб против палов сухой прошлогодней травы, которые могут представлять опасность как для природы, так и населенных пунктов региона.

"Предлагаю начать флешмоб с тегом #небудизайца, тема серьезная, на которую стоит обратить внимание", - написал Алиханов на своей странице.

Запись сопровождается фотографиями с горящей травой, спящими в ней зайчатами и подписью: "Не жгите сухую траву! Еще спят первые зайчата. Поделись, чтобы все узнали!".

Ранее губернатор обратил внимание на проблему палов травы в регионе руководителей муниципалитетов и призвал их принять меры к информированию жителей об их опасности, а также ответственности за поджоги.

По данным Главного управления МЧС в области, с середины февраля в области зафиксировано 132 случая поджогов прошлогодней травы, выгорело около 300 га. Только за прошедшие выходные пожарные выезжали на ликвидацию таких возгораний около 100 раз, и ликвидировали возгорания травы на общей площади свыше 200 га. Населенные пункты и люди в результате пожаров не пострадали. Вместе с тем ГУ МЧС предупреждает, что в ветреную и сухую погоду огонь от палов травы может перейти на жилые строения и лесные массивы. Палы часто создают угрозу автозаправочным станциям, дым с полей ограничивает видимость на дорогах.

Для предотвращения поджогов региональным управлением МЧС организованы специальные рейды в сельской местности, в ходе которых инспекторы разъясняют жителям опасность сжигания сухой травы и мусора на открытых площадках. Особое внимание уделяется дачным поселкам и поселениям, примыкающим к лесным массивам.