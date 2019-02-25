Внук Карбышева обратился в СК из-за шутки участницы Comedy Woman

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Внук убитого в концлагере Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, носящий имя и фамилию деда, попросил Следственный Комитет России проверить шутку участницы Comedy Woman о своем родственнике. Об этом он рассказал в понедельник беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее внимание к шутке о "замерзшем духе" генерала, который погиб в феврале 1945 года из-за того, что был облит фашистами на морозе ледяной водой, привлек режиссер Никита Михалков. Несмотря на то, что программа вышла в эфир в 2013 году, жесткая критика со стороны режиссера вызвала общественный резонанс. Участница шоу извинилась на своей странице в Instagram за произнесенные слова и призналась, что считала фамилию генерала вымышленной.

"Мы обратились в Следственный Комитет и Роспотребнадзор. Все зависит от заключения, если Следственный комитет найдет состав преступления, это будет судебное разбирательство. Минимально на что рассчитываем - это публичные извинения", - сказал Карбышев.

Он добавил, что юристы представили в СК РФ экспертизу ролика. По мнению экспертов, сказал он, номер содержит оскорбление давно погибшего конкретного человека, ему, в частности, "приписывают действия, которые он не совершал и не мог совершить". "Есть память народа, есть ощущение, что ее у нас хотят отнять, - добавил он. - И ладно бы недоросли баловались".

Советский военачальник, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года был контужен в бою и взят в плен на Белорусском фронте. Содержался в концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, где был одним из руководителей подполья. Отклонил предложение немецкого командования о сотрудничестве и работе на немцев по специальности фортификатора. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) Дмитрий Карбышев был подвергнут пыткам, облит ледяной водой на морозе, в результате чего погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.