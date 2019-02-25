Санкт-Петербургский государственный университет отметил свое 295-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония празднования 295-летия Санкт-Петербургского государственного университета прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий, где расположены административный корпус и учебные аудитории СПбГУ. Поздравить университет собрались выпускники, представители академической науки, музейного сообщества и городских властей.

"Самое главное, что удалось сделать попечительскому совету [за последние годы] - мы добились самостоятельности университета, университет сегодня финансируется отдельной строчкой. Наш университет - один из самых открытых университетов не только в Европе, но и в мире, его студенты тому подтверждение", - сказал в ходе празднования врио губернатора Санкт-Петербурга, член попечительского совета СПбГУ Александр Беглов.

Университет ведет свою историю от указа Петра I "Об учреждении Академии…", подписанного в начале 1724 года. В тексте, в частности, говорится: "К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания: первой образ называется Университет; второй Академия или социетет художеств и наук... Университет есть собрание ученых людей, которые наукам высоким, яко филология и юриспруденция, медицина и философия, сиречь до какого состояния оные ныне дошли, младых людей обучают".

С 1821 года университет получил статус императорского. Университет на протяжении всей истории являлся центром образования и науки, где проходили обучение и преподавали ведущие ученые страны. С университетом были связаны в разное время девять нобелевских лауреатов, включая выдающегося физиолога Ивана Павлова и физика-теоретика Льва Ландау.

Как подчеркнул в своем выступлении ректор университета Николай Кропачев, сейчас университет динамично развивается и служит важным научным центром международного уровня. "В Санкт-Петербургский государственный университет за последние четыре года приехало более 400 ученых из-за рубежа, им здесь уютно, им здесь удобно. И именно они сделали все, вместе с традиционно работающими в университете коллегами, чтобы мы в 2015 году вошли в топ 100 учреждений мира, которые имеют самые высокие темпы научного роста", - сказал Кропачев.

При этом, сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский, университет является площадкой, где достижения современной науки служат для решения современных проблем, стоящих перед обществом. "У нас замечательный университет, у него множество прекрасных качеств - одно из них, не совсем обычное для университета - активность, боевитость, почти агрессивность. Университету это нужно. Университет умеет потрясающе соединять академическую науку с современностью, причем именно на академической основе", - сказал Пиотровский.