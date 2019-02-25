Москалькова обратилась в минюст Греции с просьбой экстрадировать Винника в Россию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо министру юстиции, транспарентности и по правам человека Греции Михалису Калогиру с просьбой экстрадировать россиянина Александра Винника в Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

На прошлой неделе Москалькова посетила Винника в греческой больнице. После беседы с ней он согласился прекратить голодовку, которая продолжается с ноября 2018 года.

"<…> обращаюсь к вам, господин министр, с просьбой экстрадировать Александра Винника, гражданина РФ, против которого на территории РФ возбуждено уголовное дело, находящегося в тяжелом семейном положении и состоянии здоровья, в Российскую Федерацию для дальнейшего проведения следствия по его делу", - говорится в письме Москальковой.

Омбудсмен отмечает, что Винник потерял около 30% веса и фактически "пребывает на грани смерти". Его супруга также тяжело больна, у нее диагностирован рак головного мозга. Двое несовершеннолетних детей могут остаться сиротами, подчеркивает Москалькова.

Выход из голодовки

Москалькова также направила письма президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, главе минздрава Греции Андреасу Ксантосу и греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой оказать Виннику медицинскую помощь после выхода из голодовки.

"<…> прошу допустить к Александру Виннику российских или других независимых врачей (Международный комитет Красного Креста) для оказания ему необходимой квалифицированной медицинской помощи, которая поможет сохранить жизнь человека", - говорится в письме министру здравоохранения Греции.

Как поясняет Москалькова в своих обращениях, Винник вынужден продолжать голодовку, так как в клинике, где он содержится под охраной, нет врачей, которые могли бы вывести его из этого состояния без вреда для здоровья.

Запросы трех стран

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году сначала принял решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против судебного произвола, называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, в течение которых, согласно греческой конституции, его могли держать под стражей без предъявления обвинения.