Финансирование здравоохранения в Адыгее увеличится на 17% в 2019 году

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Финансирование здравоохранения в Адыгее в 2019 году за счет всех источников составит 7 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы ведем усиленную работу по развитию сферы здравоохранения и действительно добиваемся ощутимых результатов в решении многих задач. В прошлом году финансирование отрасли составило 6 млрд рублей. В этом году оно будет увеличено и составит уже 7 млрд", - сказал глава республики во время отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Кумпилов уточнил, что значительная часть средств будет направлена на строительство новых медицинских учреждений. Начато возведение Гиагинской центральной районной больницы, стоимость строительства оценивается в 114,5 млн рублей. В планах на этот год - надстройка пятого этажа родильного отделения перинатального центра за 180 млн рублей, а также строительство фельдшерско-акушерских пунктов в ауле Нешукай и поселке Гузерипль. Власти Адыгеи планируют также приобрести здание для республиканской стоматологической поликлиники, где будут предусмотрены отделения для детей и взрослых.

"Эти меры, в частности, должны помочь решить глобальную задачу: в рамках реализации нацпроектов за шесть лет продолжительность жизни в республике должна вырасти до 78 лет. Сейчас этот показатель - 73,3 года", - добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в Адыгее превысила 73 года, что выше среднероссийского показателя. В минувшем году в Адыгее был зарегистрирован самый низкий за последние 25 лет показатель смертности - 12,7 случая на одну тысячу человек. В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на тысячу человек. С 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года - с 65,4 до 72,6 года.