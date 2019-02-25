Кабмин утвердил положение о Национальной электронной библиотеке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило положение о Национальной электронной библиотеке (НЭБ), подготовленное Министерством культуры РФ, и методику отбора ее объектов. Документ, датированный 20 февраля, опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Как отмечается в справке к постановлению правительства, "для включения в НЭБ будут отбираться документы, имеющие научно-образовательную, культурную и историческую ценность, использующиеся в программах общего и профессионального образования, уникальные издания, обладающие индивидуальными особенностями, издания, доступ к которым ограничен из-за их ветхого состояния". В частности, национальным проектом "Культура" предусмотрено, что к концу 2024 года будет оцифровано и включено в НЭБ 48 тыс. книжных памятников.

Утвержденным положением предусматривается, что в Национальную электронную библиотеку должны включаться копии 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра. "Доступ к документам НЭБ будет предоставляться пользователям только при наличии лицензионного договора с автором или другим правообладателем", а также с учетом решения экспертных советов, указано на сайте кабмина.

По мнению директора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадима Ванькова, слова которого приводит пресс-служба министерства на сайте, принятие положения является новым этапом для дальнейшего развития НЭБ. Ваньков отметил, что документ "предусматривает модели доступа к произведениям с оплатой за факт использования".

Проект по созданию и развитию Национальной электронной библиотеки реализуется с 2004 года. Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. Общий фонд электронных документов НЭБ уже превышает 4 млн экземпляров, доступ к ее объектам есть у более чем 4 тыс. библиотек, на базе которых работают более 8 тыс. читальных залов.