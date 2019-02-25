Власти Вологодской области объединят МФЦ в единую сеть для улучшения качества услуг

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют до 1 августа 2019 года перевести все многофункциональные центры из муниципальной собственности в областную и создать единый механизм управлениями ими, что позволит повысить качество предоставления услуг. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

По словам главы региона, в 2015 году в МФЦ можно было получить 400 тыс. услуг, в 2018 году это число возросло до 733 тыс. Кувшинников отметил, что должно улучшаться качество предоставления услуг.

"В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ, нам необходимо перевести все МФЦ области в единый цифровой формат и создать единый механизм управления сетью. Эта сеть сейчас разрозненна, и помещения, и учреждения находятся сейчас в муниципальной собственности, услуги иногда оказываются не по стандартам. Поэтому с 1 марта нам нужно создать единый механизм управления и подготовить предложения по передаче в областную собственность, сделать это до 1 августа", - сказал губернатор на оперативном совещании членов правительства и глав муниципалитетов области.

По словам начальника департамента государственного управления и кадровой политики области Павла Смирнова, по итогам 2018 года уровень удовлетворенности качеством услуг МФЦ увеличился на 0,01% до 96,6%, среднее время ожидания в очереди сократилось с 14 до 10 минут. Появились дополнительно 30 окон МФЦ в Вологде и Череповце. Однако к работе некоторых центров, особенно в сельских районах, есть нарекания, отметил Смирнов.

"Действующая на сегодня децентрализованная модель, когда есть головной уполномоченный МФЦ и районные МФЦ в виде муниципальных учреждений, себя уже изжила. Нужно создать единый центр управления, единые стандарты обслуживания, единый сайт МФЦ и стандарты электронного взаимодействия внутри сети, единый колл-центр и центр закупочных процедур, единую корпоративную политику", - добавил руководитель департамента.