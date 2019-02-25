К 2024 году в Калужскую область планируется привлечь 3,5 млн туристов

КАЛУГА, 25 февраля. /ТАСС/. Число туристов, приезжающих в Калужскую область, должно увеличиться к 2024 году в 1,4 раза и составить 3,5 млн человек к год. Объем финансирования программы составит около 280 млн рублей, сообщила за заседании правительство региона в понедельник заместитель министра экономического развития Ирина Агеева.

"Правительство [региона] утвердило проект региональной государственной программы "Развитие туризма" на 2019-2024 годы. В числе ее ожидаемых итогов: увеличение потока в область туристов и экскурсантов до 3,5 млн человек в год, объектов аграрного туризма и мероприятий туристской направленности. Объем финансирования программы составляет порядка 280 млн рублей", - сказала она.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что сейчас над привлечением туристов в регион работают в основном частные компании, при том, что региональные власти практически не вовлечены в процесс. Несмотря на то, что Калуга являлась тренировочной базой для сборной Сенегала на прошедшем в июне 2018 года чемпионате мира по футболу, количество туристов в регион не увеличилось.

"Достигнутые результаты - это, прежде всего, [руководитель парка "Этномир"] Байрамов. Где результат нашего труда, труда чиновников? В Калужской области что ни район - самобытность, на которой можно привлекать туристов. Но все отмирает, потому что никто конкретно этим не занимается", - сказал Артамонов.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, в 2018 году регион посетили около 2,5 млн туристов, в том числе иностранных. В туристический кластер области входят около 4 тыс. памятников истории и культуры и 130 туристических маршрутов. В 2019 году планируется запустить первый промышленный турмаршрут.