Омская область выделит на ремонт школ в течение пяти лет 1 млрд рублей

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области продлило на пять лет программу реновации школьных учреждений, на финансирование которой из регионального бюджета будет выделено не менее 1 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации области.

"В прошлом году в 66-м лицее я увидел, в каком состоянии находится школа. И, к сожалению, такая ситуация характерна для многих школ. Мы с депутатами заксобрания были вынуждены принять программу реновации учебных заведений региона. Средства направили на проведение текущего и капитального ремонта наших школ и детских садов. В этом году мы программу реновации продолжаем", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

В правительстве добавили, что обновление зданий общеобразовательных школ региона будет проходить с 2019 по 2023 год. Перечень необходимых работ уже утвержден, объем финансирования составит не менее 1 млрд рублей. Представитель областной администрации уточнил ТАСС, что средства будут выделяться из бюджета региона. Всего в рамках программы планируется заменить оконные блоки в 600 школах, отремонтировать кровли 300 школ, еще в 280 школах пройдет ремонт систем отопления.

В 2018 году на финансирование мероприятий по подготовке школьных учреждений к учебному году было выделено 1 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей прежних лет, сообщили ТАСС в региональном минобразования. Часть этих средств была направлена на ремонт школьных помещений. Так, в 768 зданиях были заменены окна, в 44 - отремонтированы системы отопления, в 93 - кровля, в 13 - системы вентиляции и электроснабжения. В 16 сельских школах начался масштабный ремонт спортивных залов.