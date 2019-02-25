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Умер Игорь Малашенко

В "Ельцин Центре" назвали Малашенко одним из самых ярких медиаменеджеров России

О смерти одного из основателей телекомпании НТВ стало известно 25 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президентский центр Б. Н. Ельцина выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, назвав его ярким медиаменеджером. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте "Ельцин Центра".

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Биография Игоря Малашенко

"Игорь Малашенко был одним из самых ярких медиаменеджеров постсоветской России", - говорится в тексте.

В пресс-службе организации напомнили, что в феврале 2016 года Малашенко провел авторскую экскурсию по музею первого президента РФ в Екатеринбурге, рассказав посетителям, как в 1990-е годы СМИ учились работать без цензуры и партийно-государственного руководства, а также как выстраивались отношения между владельцем и журналистами в частной телекомпании.

О смерти Малашенко стало известно в понедельник, ему было 64 года.

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РоссияУмер Игорь Малашенко
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