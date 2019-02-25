Посольство России в Испании не получало обращений от родных Игоря Малашенко

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Родные и близкие одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко не обращались в посольство России в Испании в связи с появившейся информацией о его смерти. Об этом сообщили в понедельник в российском диппредставительстве в Мадриде.

По его информации, "правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко". "Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались, - уточнили дипломаты. - В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего".

Как сообщил ТАСС журналист Тимур Валеев, Малашенко умер в Испании на 65-м году жизни. Информацию о смерти Малашенко подтвердила и Ксения Собчак, предвыборный штаб которой возглавлял политолог.