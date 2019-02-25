Минтруд предлагает ввести новые основания для прекращения выплаты страховых пенсий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минтруд предложил внести поправки в закон "О страховых пенсиях", установив новые основания для прекращения выплаты страховых пенсий. Проект соответствующих изменений в закон размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях совершенствования контроля за выплатой страховой пенсии проектом предлагается дополнить статью 25 федерального закона "О страховых пенсиях" новыми основаниями для прекращения выплаты страховых пенсий: поступление сведений из федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства и… об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его статуса беженца", - говорится в обосновании необходимости подготовки проекта закона.

Среди других оснований по прекращению выплаты страховых пенсий - утрата пенсионером права на назначенную ему страховую пенсию (обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию), отказ самого пенсионера от получения назначенной страховой пенсии, его смерть и прочее.