Глава Адыгеи назвал запросы граждан маяками для региональных властей

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Запросы, поступающие от граждан в тех или иных сферах, являются маяками для властей Адыгеи. Об этом заявил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов, выступая перед депутатами Госсовета региона.

"Запросы граждан - своего рода маяки для нас, с учетом мнения жителей мы расставляем приоритеты, корректируем свои действия для более эффективного решения насущных вопросов", - сказал он. В этой связи Кумпилов призвал региональных чиновников всех уровней "по максимуму использовать все имеющиеся механизмы обратной связи с населением".

Глава республики также пояснил, что основными направлениями своей деятельности власти Адыгеи видят работу по улучшению демографической ситуации в регионе, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличению продолжительности жизни населения, обеспечению доступности качественной медицины и повышению качества образования.

Кроме того, по словам Кумпилова, среди других задач - поиск и поддержка талантливой молодежи, подготовка и переподготовка кадров по отраслям, сохранение экологии для будущих поколений, популяризация физкультуры и спорта, развитие культуры, решение жилищных вопросов и формирование комфортной городской среды.

В пресс-службе главы региона ТАСС пояснили, что в рамках выступления Кумпилов, наряду с социальными задачами, поставил ориентиры и в сфере экономики и финансов. В частности, речь идет о повышении эффективности расходования бюджетных средств, дальнейшем улучшении делового климата в регионе, внедрении новых технологий, в том числе в АПК.