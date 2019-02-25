Бывший заместитель мэра Москвы возглавил новый факультет в РАНХиГСе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Факультет управления в медицине и здравоохранении начал работать в Институте отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, его деканом стал советник мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба академии.

"За восемь лет работы в правительстве Москвы, где я руководил столичным здравоохранением, стало понятно, что главным врачам, руководителям больниц и поликлиник необходимо реальное управленческое образование. Если ты не знаешь принципов финансирования здравоохранения, основ существующего законодательства, не понимаешь, что такое медико-технологическое задание при строительстве и даже капитальном ремонте учреждения, то легко можешь попасть впросак. Именно поэтому мы и решили создать факультет управления для медицинских руководителей", - приводятся в сообщении слова Печатникова.

Помимо образовательных услуг факультет управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС будет заниматься прикладными научными исследованиями и консалтинговыми проектами.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с поручением мэра на факультет возложена задача подготовки ГКБ имени С. П. Боткина к прохождению международной аккредитации Joint Commission International (JCI). После этого Боткинская больница повысит собственные стандарты качества оказания медицинской помощи, а также сможет заключать договоры с международными страховыми компаниями и получать от них плату за лечение иностранных граждан. Система оценивания JCI включает 197 основных стандартов, 368 общих стандартов и более тысячи дополнительных показателей.

Печатников - заслуженный врач РФ, родился в 1956 году, в 1979 году окончил 1-й Московский медицинский институт. В разные годы работал, в том числе на руководящих должностях, в государственных и частных медучреждениях. С декабря 2010 года по май 2012 года возглавлял столичный департамент здравоохранения, с мая 2012 года работал в должности заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития, в сентябре 2018 года не вошел в новый состав правительства столицы, но стал советником мэра по социальным вопросам.

В сентябре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин провел кадровую перестановку в столичном правительстве, в результате изменений социальный блок возглавила Анастасия Ракова, ранее занимавшая должность главы аппарата правительства. На своем персональном сайте вновь избранный градоначальник отметил, что Печатников оставил должность по собственному желанию. По его словам, при Печатникове "прошли самые сложные и порой очень болезненные изменения", в результате которых отрасль стала экономически более устойчивой и лучше ориентированной на клиентов.