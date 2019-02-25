РФФИ и Минкавказ обсудят перспективы совместной работы на Кавказском форуме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) обсудят перспективы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, в том числе селекции и генетики, на научно-практической сессии Кавказского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Минкавказа.

"Среди основных направлений взаимодействия РФФИ, Минкавказа России, субъектов СКФО, а также Республики Южная Осетия и Республики Абхазия Сергей Чеботарев (министр РФ по делам Северного Кавказа, - прим. ТАСС) назвал проведение научных исследований в агропромышленном комплексе, в том числе по приоритетным отраслям сельского хозяйства на территории региона, в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур. <…> Подробнее перспективы взаимодействия участники встречи предложили обсудить в ходе научно-практической сессии в рамках I Кавказского Международного экономического форума", - говорится в сообщении по итогам встречи Чеботарева и председателя совета РФФИ Владислава Панченко.

Пресс-служба поясняет, что министр также отметил возможность сотрудничества с научным сообществом по вопросам формирования эффективной транспортно-логистической системы с использованием преимуществ Северного Кавказа, создания условий транзита производимой в регионе продукции, а также предложил рассмотреть перспективы взаимодействия в области развития туризма и сохранения культурно-исторического наследия региона.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года в Ставропольском крае. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО. Предусмотрено, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского международного экономического форума будет назначен вице-премьер Виталий Мутко.