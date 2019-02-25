Власти Адыгеи построят новые школы для обучения детей только в первую смену

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи для избавления от второй смены в школах в ближайшие два года построят новые школы, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Важно, чтобы школьники республики учились только в первую смену. В прошлом году открыта современная школа на 990 мест в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района, завершено строительство школы на 11 классов в хуторе Хапачев Шовгеновского района, включающей и 40 мест для малышей. В ближайшие два года возведем еще школы", - сказал глава республики в рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Руководитель республики уточнил, что строится средняя общеобразовательная школа (СОШ) на 1,1 тыс. мест в поселке Энем Тахтамукайского района. Ее должны возвести в этом году, стоимость объекта - 720 млн рублей. Уже начато строительство такой же СОШ в Майкопе, ее откроют в следующем году. В текущем году также планируется начать возведение новой школы на 250 мест в станице Ханская в пригороде столицы региона стоимостью 273 млн рублей, срок окончания строительства - будущий год.

"В ходе переговоров с Министерством обороны РФ решен вопрос о передаче земельного участка в муниципальную собственность Майкопа, что позволит нам построить школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне города, где проживают военнослужащие. Дети расквартированных в Майкопе военнослужащих своевременно обеспечиваются местами как в детских садах, так и школах республики", - добавил Кумпилов.

В Адыгее 149 общеобразовательных организаций, в них обучается порядка 52 тыс. детей.