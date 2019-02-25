В Мурманской области создали рабочую группу по законодательству в сфере прав КМНС

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС) создана в Мурманской области. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Мурманской областной думы, в нее вошли депутаты регионального законодательного собрания, представители облправительства, сотрудники прокуратуры и делегаты саамских общественных организаций, всего 14 человек.

"Создана межведомственная рабочая группа по вопросам законодательства в сфере прав коренных малочисленных народов Севера, идея была высказана представителями народов Севера и поддержана областной думой", - сказали в пресс-службе.

В понедельник участники группы собрались на первое организационное совещание. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков, находящийся в Мурманске с рабочей поездкой, отметил на нем, что российское законодательство в этой сфере долгие годы не подвергалось изменениям и не может сегодня действовать полноценно. Среди названных им наиболее актуальных проблем в этой сфере - определение статуса коренных малочисленных народов Севера, госгарантии для их представителей.

"Работа по совершенствованию законодательства в этой сфере в регионах имеет огромное значение, поскольку зачастую становится основой для законов федерального значения", - приводит пресс-служба слова Ледкова.

По данным облдумы, в регионе действуют девять законов, касающихся коренного малочисленного народа Севера, проживающего в Мурманской области - саамы. Рабочая группа будет рассматривать вопросы изменения в региональное и федеральное законодательство, которые помогли бы сохранить традиции, устои, промыслы и язык саамов. На первом заседании созданной рабочей группы были избраны председатель и заместитель председателя совещательного органа, а также утвержден план заседаний на текущий год. Следующее заседание запланировано провести весной.

Саамы - малочисленный коренной народ Севера, в России проживает около 2 тыс. представителей народа, в основном на Кольском полуострове.