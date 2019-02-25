Машиностроительный завод в Петербурге проверят после сообщений о выбросе вредных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу намерен провести внеплановую выездную проверку предприятия по производству арматуры для нужд судостроения и нефтехимии - АО "Машиностроительный завод "Армалит" в Кировском районе Санкт-Петербурга - после сообщений горожан о выбросе вредных загрязняющих веществ вблизи завода, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе надзорного органа.

Сообщение о наличии на дорогах налета желто-оранжевого цвета вблизи завода поступило от горожан в Росприроднадзор в понедельник. Ранее при рейдовых осмотрах инспекторы фиксировали пятна подобного цвета вблизи предприятия.

"Департамент Росприроднадзора по СЗФО подготовил мотивированное представление на согласование с органами прокуратуры внеплановой проверки деятельности АО "Машиностроительный завод "Армалит" по обращению граждан на выброс вредных загрязняющих веществ", - сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

По действующему законодательству внеплановую выездную проверку производства можно провести только по согласованию с органами прокуратуры. Комментарием компании ТАСС пока не располагает. Как сообщил агентству представитель городского комитета по природопользованию, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе а районе завода "Армалит" не выявлено".

Машиностроительный завод "Армалит" в Санкт-Петербурге является крупным производителем арматуры для нужд судостроения и нефтехимии. Компания, по собственным данным, входит в пятерку крупнейших арматуростроителей России. В среднесрочной перспективе компания планирует войти в тройку лидеров за счет освоения новых рынков гражданского направления, но при этом с сохранением лидерства в сегменте военного кораблестроения. Сейчас завод занимает более 50% рынка судовой трубопроводной арматуры в сегменте гособоронзаказа.