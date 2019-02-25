В Великобритании впервые в истории температура зимой превысила отметку в 20 градусов

ЛОНДОН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Абсолютный рекорд для зимних температур Великобритании был установлен в понедельник в западной части Уэльса, где впервые в истории наблюдений в самое холодное время года на территории Соединенного Королевства столбик термометра превысил 20 градусов Цельсия. Об этом сообщила в Twitter Метеорологическая служба Соединенного Королевства.

It's reached 20.3 °C at Trawsgoed, Ceredigion making it the UK's warmest February day on record. It's also the first time we've recorded over 20 degrees in winter pic.twitter.com/naGaJbjjWS — Met Office (@metoffice) 25 February 2019

"В Троскоеде, графство Кередигион, температура достигла 20,3 градуса, что сделало этот день самым жарким февральским днем в истории наблюдений. Также впервые мы зафиксировали показатель в более чем 20 градусов зимой", - сказано в твите британских метеорологов. Эксперты объясняют рекордный показатель тем обстоятельством, что над центральной частью Европы сейчас установилась зона высокого давления, позволяющая теплому средиземноморскому воздуху продвигаться далеко в северном направлении.

Прежний зимний рекорд равнялся 19,7 градуса и был зафиксирован 13 февраля 1998 года в лондонском районе Гринвич, через который проходит нулевой меридиан, делящий планету на западное и восточное полушария.