Кировский губернатор поручил разобраться со случаями начисления платы за вывоз ТКО умершим

КИРОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разобраться со случаями начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) гражданам, которые не проживают в квартирах или уже умерли. Об этом он сообщил в понедельник во время встречи с представителями общественности по вопросу утилизации ТКО.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Свечинском районе Кировской области плату за вывоз мусора начислили умершим несколько лет назад людям.

"Были допущены… ошибки, пришли квитанции людям, которые не проживают, скончались. Такие случаи я тоже вижу, приходят обращения. Это нужно моментально ликвидировать и навести порядок", - поручил Васильев.

Как пояснил в ходе совещания министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин, региональный оператор - АО "Куприт" - будет разбираться с каждым обращением. "Региональный оператор будет разбирать все моменты и неточности, которые на сегодняшний день имеются при начислении платы. В настоящее время регоператор разрабатывает порядок перерасчета платы на коммунальную услугу в случае, если, например, гражданин временно отсутствует [в месте проживания]. Имеются также факты, когда платежные документы выставлены, а дом еще находится в стадии строительства", - сказал министр.

По словам Редькина, в Кировской области разработана новая форма платежного документа, в новых квитанциях будет дана расшифрована платы за ТКО с учетом норматива, тарифа, площади помещения. "[Это необходимо], чтобы люди могли проверить, правильно ли им рассчитана плата", - отметил министр.

За начисление двойной платы будут лишать лицензии

Васильев также сообщил, что власти региона намерены лишать лицензии управляющие компании, которые начисляют гражданам "двойную плату" за вывоз твердых коммунальных отходов.

Ранее координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов сообщил, что партия получила данные из более чем 20 регионов, жители которых столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. До 1 января вывоз ТКО оплачивался по общей квитанции, теперь эта строчка вынесена в отдельный платежный документ, однако в некоторых муниципалитетах строчка о вывозе мусора исчезла из общей платежки, а сумма за эту услуга осталась. Как сообщил ТАСС вице-спикер областного Заксобрания региональный координатор проекта "Чистая страна" Роман Титов, подобные случаи выявлены и в Кирове - к нему обратились жители, которым управляющая компания Ленинского района не снизила плату в общей квитанции.

"Безусловно, с теми нерадивыми компаниями, которые решили, что можно под шумок что-то оставить у себя в квитанции за этот вид услуг или не уменьшить общую плату за вид услуг, который ушел к региональному оператору, мы будем поступать достаточно жестко - вплоть до лишения лицензии. Чтобы никому не казалось, что эти вещи можно сделать - и здесь оставим, и тут возьмем", - сказал Васильев.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании правительства с представителями прокуратуры и Следственного комитета. Ранее в областной прокуратуре и Госжилинспекции сообщили, что по фактам поступивших от граждан жалоб на действия управляющей компании Ленинского района проводятся проверки.

О реформе

С 1 января 2019 года Кировская область перешла на новую схему обращения с коммунальными отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает выбранный в результате конкурса региональный оператор АО "Куприт", 60% акций которого принадлежит администрации Кирова.

Как ранее сообщали в правительстве региона, в новую территориальную схему по обращению с отходами включены 23 полигона. С 2019 по 2029 год на территории Кировской области планируется создать два мусоросортировочных завода, 13 мусоросортировочных станций, 14 мусороперегрузочных станций, а также объекты захоронения отходов. Региональный оператор в течение десять лет обязуется осуществлять сбор, транспортирование, обработку, сортировку, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Кировской области.