В Ставрополье отремонтировали более 20% отмеченных на карте ОНФ "убитых дорог"

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края и муниципалитетов отремонтировали более 20% дорог, отмеченных на интерактивной карте Общероссийского народного фронта (ОНФ). В общей сложности на "Карте убитых дорог" отмечено более 900 участков, сообщил в понедельник региональный координатор проекта "Дорожная инспекция" Алексей Гридин.

"На интерактивной карте проекта ОНФ "Дорожная инспекция" уже отмечено жителями края 911 участков дорог, 209 дорог отремонтированы капитально и порядка 26 находятся в плане на этот год, мы будем контролировать ход работ", - сказал он на региональной конференции ОНФ.

Активное участие жителей городов и сел в проекте позволяет обратить внимание властей на проблемные дороги, отметила член Центрального штаба ОНФ, зампред Госдумы Ольга Тимофеева. "У нас есть пример маленького населенного пункта в Кочубеевском районе, где живут 2 тыс. жителей. 1,8 тыс. из них проголосовали на сайте, нашелся молодой парень, который обошел всех жителей села, чтобы добиться финансирования ремонта дороги. Задача одна - изменить и улучшить ситуацию в крае и в стране в целом", - пояснила Тимофеева.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" был запущен в 2017 году. Ранее в пресс-службе движения сообщили, что россияне добавляют на карту порядка 250 участков дорог в месяц. С начала работы проекта на карту добавлено более 36 тыс. участков, интерактивный ресурс собрал уже свыше 1 млн голосов россиян за дороги, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в ремонте.