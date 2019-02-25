Минприроды разработает дорожную карту по освобождению косаток из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС /. Минприроды России при участии экспертов разработает дорожную карту по адаптации к жизни в естественной среде китообразных, которые находятся в вольерах в бухте Средняя Приморского края. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник по итогам межведомственного совещания.

"Совместными усилиями будет разработана дорожная карта с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

По итогам совещания было дано поручение об усилении контроля и надзора за сохранением водных биологических ресурсов в пределах компетенции Минприроды России и Росприроднадзора. Минприроды также прорабатывает вопрос занесения плотоядных косаток в перечень Красной Книги.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче. Поручение решить судьбу млекопитающих до 1 марта дал президент РФ Владимир Путин.