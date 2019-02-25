Силуанов призвал активнее применять меры пресечения, не связанные с арестом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Избрание меры пресечения подследственным до суда должно стать более либеральным - чаще следует использовать варианты, не связанные с заключением под стражу. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Я полностью разделяю ту задачу, которую поставил президент по либерализации уголовного законодательства с точки зрения досудебных разбирательств, потому что многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя еще не доказано, что он виновен. Поэтому здесь нужно, конечно, стараться либерализовать досудебное состояние обвиняемого, и необязательно его сажать за решетку, может быть домашний арест и так далее. Во всяком случае, такие механизмы у нас есть, ими надо просто пользоваться", - сказал Силуанов.

Комментируя уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", первый вице-премьер отметил, что "как-то забегать здесь вперед было бы неправильно". По его словам, "судебное разбирательство, в конечном счете, покажет, была ли там вина, не было ли вины, во всяком случае, судебное разбирательство все прояснит".

"Вы знаете, здесь, конечно, любые такие действия силовых структур они настораживают бизнесменов и, безусловно, это не способствует инвестиционному климату, с одной стороны. С другой стороны, здесь не нужно нам делать различия между иностранец-не иностранец: если ты работаешь на территории Российской Федерации, ты соблюдаешь законы России. Я не стал бы здесь проводить какие-то различия: иностранный бизнесмен, американский, российский, если он нарушил закон, соответственно, нужно отвечать по закону", - отметил Силуанов.

Дело Майкла Калви

Как сообщалось ранее, Калви арестован до 13 апреля, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный в 2015 году Первым коллекторским бюро (ПКБ) от банка "Восточный" кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен через отступные в виде акций ПКБ. При этом Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

По одному делу с Калви проходят также сотрудники Baring Vostok - партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С". Он также специализируется на инвестициях в других странах СНГ.