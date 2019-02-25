В Татарстане прооперировали пациента клиники, вышедшего покурить с ножом в спине

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Мужчина с ножом в спине, пытавшийся выйти из здания больницы в Татарстане, чтобы покурить, прооперирован, его жизни ничто не угрожает. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, комментируя видеозапись, размещенную в понедельник в местных СМИ.

На видео человек в трусах, с ножом в спине, идет по коридору на выход из медучреждения. Люди пытаются его остановить, на вопрос, куда он идет, мужчина отвечает: "курить". Медики уговаривают добравшегося до выхода мужчину вернуться обратно.

"Да, к сожалению, это было у нас, в Татарстане, в Зеленодольской центральной районной больнице (ЦРБ) <…> По крайней мере, коридоры [на видеозаписи], вот это все, подтверждает то, что это был действительно Зеленодольск <…> Сейчас у этого пациента состояние стабильное, он прооперирован, у него все хорошо, его жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина был пьян.