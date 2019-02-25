В Испании подтвердили смерть Игоря Малашенко

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству России в Мадриде факт смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.

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Об этом сообщило в понедельник российское диппредставительство.

"Отделение Гражданской гвардии Испании в городе Альхесирас подтвердило факт смерти российского гражданина Малашенко, - отметили в посольстве. - В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего".

Как ранее сообщил ТАСС журналист Тимур Валеев, Малашенко умер в Испании на 65-м году жизни.

Информацию о смерти Малашенко подтвердила и Ксения Собчак, предвыборный штаб которой возглавлял политолог.