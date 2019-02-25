Минтруд предлагает отнести выпускников вузов к испытывающим трудности в поиске работы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минтруд предлагает внести выпускников вузов и колледжей в возрасте до 25 лет, которые не смогли трудоустроиться в течение года после окончания учебного заведения, в категорию граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства "О внесении изменений в государственную программу РФ "Содействие занятости населения", который имеется в распоряжении ТАСС.

Госпрограмма "Содействие занятости населения" была утверждена в 2014 году. Ее цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Минтруд разработал изменения в программу, чтобы привести параметры ее финансового обеспечения в соответствии с законом о бюджете на 2019 год.

В частности, в приложении к проекту постановления отмечается, что в июне в правительство должен быть внесен проект изменений в закон "О занятости населения в РФ". "Основные положения правового акта: расширение категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счет дополнения ее выпускниками профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ищущих работу в течение года с даты окончания обучения в образовательной организации", - уточняется в документе.

Кроме того, планируется также включить в перечень госуслуг, оказываемых службой занятости, организацию временного трудоустройства выпускников колледжей и вузов.

Сейчас к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, отнесены инвалиды, бывшие заключенные, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также беженцы и вынужденные переселенцы, граждане предпенсионного возраста. Кроме того, в эту категорию включаются уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф.

Согласно закону "О занятости населения в РФ", к полномочиям органов государственной власти регионов в области содействия занятости населения относятся разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.