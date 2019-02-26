Австралийского кардинала Пелла признали виновным в насилии над детьми

СИДНЕЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Главный судья городского суда Мельбурна снял судебный запрет на обнародование вердикта присяжных и данных по делу самого высокопоставленного священника Австралии, признанного виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Как сообщает телеканал SBS во вторник, кардинал Джордж Пелл признан виновным по пяти пунктам обвинения в непристойном поведении и насилии над ребенком.

Главный судья городского суда Мельбурна Питер Крид принял решение об обнародовании обвинительного вердикта присяжных по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, совершенных кардиналом Пеллом в 1970-1990 годы. "Это дело очень важно с общественной точки зрения. К решению присяжных и суда приковано внимание людей и СМИ всего мира, поэтому я принял решение снять судебный запрет на публикацию данных", - отметил Крид в своем заявлении. Он также сообщил, что отказал в освобождении под залог 77-летнему кардиналу и Пелл будет взят под стражу 27 февраля, сразу после завершения последних слушаний в суде.

Ожидается, что окончательный приговор Пеллу будет вынесен уже в марте текущего года.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне счел кардинала виновным по пяти пунктам обвинения, включавшим четыре случая непристойного поведения с детьми и один случай сексуального насилия в отношении ребенка, не достигшего 16 лет. Доказано, что в 1996 году его жертвами стали два 13-летних мальчика, учащихся колледжа Святого Кевина. Однако вердикт присяжных по данному делу был засекречен специальным решением суда для обеспечения должной защиты свидетелей по делу.

До 2014 года Пелл являлся архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего был призван на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году он впервые столкнулся с обвинениями в насильственном поведении в отношении несовершеннолетних, однако не смог приехать в Австралию для того, чтобы дать объяснения полиции, из-за проблем со здоровьем. В июне 2017 года кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане и добровольно вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность.

В ходе нескольких закрытых процессов, проходивших с августа по декабрь 2018 года, стороне обвинения удалось убедительно доказать как минимум пять случаев насильственных действий в отношении детей, имевших место в период с 1990 по 1996 год. Еще два случая, произошедших в середине 1970-х годов, полиции доказать не удалось, эти обвинения были сняты.

В новость были внесены изменения (5:20 мск) - поменялся источник информации, добавлены подробности