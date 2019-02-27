В Марокко принцу Гарри и его супруге рассказали о лошадиной терапии

РАБАТ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые с минувших выходных находятся с визитом в Марокко, посетили королевскую федерацию конного спорта страны на окраине Рабата.

Герцог и герцогиня Сассекские, приехавшие поддержать образовательные и социальные проекты для молодежи, узнали от местных специалистов о пользе программы лошадиной терапии (или иппотерапии, представляющей собой метод реабилитации посредством лечебной верховой езды), реализуемой в том числе для детей и подростков со специфическими расстройствами и особенностями развития.

Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с детьми, которые пользуются преимуществами программы иппотерапии, а также с инструкторами и другими специалистами королевской федерации. Дети из социального центра "Кариат" рассказали королевской чете о том, как лошадиная терапия помогает им преодолевать трудности, интегрироваться в общество и налаживать контакты с животным миром и окружающей средой.

Угощения по-мароккански

Позже принц с супругой посетили на столичной Villa des Ambassadors кулинарно-гастрономическое мероприятие, на которое были приглашены дети и подростки со специфическими расстройствами и особенностями развития.

Хозяин заведения Джавад Диш предложил принцу Гарри и Меган Маркл традиционные марокканские блюда - суп "харира", блинчики "бегрир", слоеный мясной пирог "пастила" и много чего еще.

Шеф-повар по имени Моха подарил королевской чете специальные кухонные фартуки и собственную книгу рецептов.

После коллективного фото с гостями из Лондона и другими участниками, шеф-повар сообщил журналистам, что, оказывается, "принц Гарри и Меган Маркл знают и любят марокканскую кухню".

Позже гости из Британии отправились в Андалузский сад - одну из достопримечательностей Рабата, которая располагается по соседству с крепостью Удайя.

Ранее в минувшее воскресенье королевская чета успела съездить в окрестности Марракеша, где побывала в учебных пансионатах ассоциации "Образование для всех" и лицее "Большой Атлас".