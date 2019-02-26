Первый в 2019 году тайфун зафиксировали в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Первый в 2019 году тайфун сформировался в Тихом океане в феврале и получил имя "Вутип", сообщается во вторник на сайте Приморского Гидрометцентра.

"В середине прошлой недели неподалеку от островов Федеративных Штатов Микронезии сформировался тропический циклон "Вутип". Вскоре ему была присвоена категория шторма. Шторм "Вутип" очень быстро эволюционировал, усиливался, скорость ветра в течение суток увеличилась с 30 м/с до 45 м/с. Уже 21 февраля он достиг стадии тайфуна, став первым тайфуном 2019 года", - говорится в сообщении.

В прошедшие выходные "Вутип" достиг острова Гуам, куда принес штормовую погоду с порывами ветра до 90 км/ч. Тайфун лишь краем задел остров, но в некоторых районах произошли подтопления, были оборваны линии электропередачи.

В понедельник скорость ветра в центре тайфуна достигала 54 м/с с порывами до 77 м/с. Во вторник, по прогнозам, ветер ослабнет до 45 м/с. Несмотря на это тайфун по-прежнему очень силен. В ближайшие дни на его пути никакой суши не будет, поэтому опасности для людей до конца недели он не представляет.