Порошенко жестко осадил горняка в Червонограде

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в город Червоноград Львовской области жестко отреагировал на вопросы местных жителей о долгах госпредприятия "Львовуголь".

Очевидцы, сообщает украинское издание "Вести", опубликовали в YouTube видео выступления главы государства на Вечевой площади. Сначала кто-то из толпы перебил президента, заявив, что тот должен потребовать от "Львовугля" выплаты задолженности. На вопрос Порошенко, работает ли человек на предприятии, тот ответил: "Нет. Мой папа работает там 32 года".

На втором видео президент приглашает к микрофону первого вице-премьера Степана Кубива и просит разъяснить ситуацию с задолженностью перед шахтерами. Как только Порошенко отошел в сторону, из толпы вновь донесся недовольный выкрик.

Порошенко потребовал, чтобы ему показали возмущенного шахтера, а затем заявил, что тот горняком не является. "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!" - сказал Порошенко.