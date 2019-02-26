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Порошенко жестко осадил горняка в Червонограде

Президент Украины заявил, что возмущенный долгами по зарплате человек не является шахтером
Президент Украины Петр Порошенко AP Photo/Efrem Lukatsky, архив
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky, архив

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в город Червоноград Львовской области жестко отреагировал на вопросы местных жителей о долгах госпредприятия "Львовуголь".

Очевидцы, сообщает украинское издание "Вести", опубликовали в YouTube видео выступления главы государства на Вечевой площади. Сначала кто-то из толпы перебил президента, заявив, что тот должен потребовать от "Львовугля" выплаты задолженности. На вопрос Порошенко, работает ли человек на предприятии, тот ответил: "Нет. Мой папа работает там 32 года".

На втором видео президент приглашает к микрофону первого вице-премьера Степана Кубива и просит разъяснить ситуацию с задолженностью перед шахтерами. Как только Порошенко отошел в сторону, из толпы вновь донесся недовольный выкрик.

Порошенко потребовал, чтобы ему показали возмущенного шахтера, а затем заявил, что тот горняком не является. "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!" - сказал Порошенко.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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