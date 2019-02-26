Большинство американцев уверены, что лидеры других стран не уважают Трампа

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Большинство американцев считает, что отношение к их стране в мире в целом благожелательное, но вот ее президент Дональд Трамп не пользуется уважением у лидеров других государств. Таковы обнародованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Gallup.

Кто может бросить вызов Трампу в 2020 году?

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Согласно этому исследованию, 58% респондентов убеждены в том, что США в значительной степени или в какой-то мере позитивно воспринимаются в других странах. Это самый высокий показатель с 2003 года. В прошлом году такого же мнения придерживались 55% опрошенных. Увеличение числа "оптимистов", по оценкам аналитиков, произошло главным образом за счет изменения мнения так называемых независимых избирателей, не относящих себя к сторонникам какой-либо из двух ведущих политических партий в стране.

Более половины граждан - 53% - полагают, что имидж США в мире следует улучшить. В 2017 году таких недовольных имиджем было 67%.

Что касается нынешнего американского лидера, то свыше 65% участников опроса выразили уверенность в том, что он не пользуется уважением у своих зарубежных коллег. Об обратном заявили 31% респондентов. Авторы исследования отметили, что схожего мнения американцы придерживались и в отношении предшественника Трампа Барака Обамы в конце его второго президентского срока. В начале же его правления свыше 67% граждан США считали, что Обаму уважают в мире.

В телефонном опросе, проведенном с 1 по 10 февраля, приняли участие 1016 взрослых американцев.