Более 1 млрд рублей направят на развитие медицины в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма в 2019 году планируют выделить около 1,2 млрд рублей для приведения региональных медицинских учреждений к общероссийским стандартам, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая на сессии Госсовета с ежегодным отчетом.

По его словам, федеральным стандартам соответствует менее 60% учреждений здравоохранения региона.

"Проблема будет решаться, в том числе за счет шести региональных проектов в рамках национального проекта "Здравоохранение", - сказал он.

По словам Аксенова, медучреждения республики получили тысячи единиц современного оборудования, во многих из них проведен капитальный ремонт. В 2019 году завершатся работы по строительству в Симферополе 12-этажного многопрофильного медицинского центра, который будет одним из самых современных в России, сказал глава Крыма.

Аксенов также отметил, что выделяемых средств на здравоохранение в республике пока недостаточно. "Мы стартовали с очень низких позиций. И даже огромных по украинским меркам средств, которые выделяются на развитие крымской медицины, пока недостаточно", - сказал он.