Минпросвещения предложило ставить имя рецензента на титульном листе учебника

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр просвещения Ольга Васильева предложила ставить имя рецензента на титульном листе учебника при формировании Федерального перечня. Такая мера должна стать гарантией качества издания, сообщила во вторник министр на заседании президиума Российской Академии Наук (РАН).

"На всех научных издания, на всех учебниках... имя рецензента всегда стояло на титуле, человек, который ставил свою подпись под текстом учебника и научной монографией, он гарантировал своим научным именем, что эта рецензия действительно правильная, действительно хороша. Я предлагаю подумать над этим вопросом, мы глубоко убеждены, что имена уважаемых рецензентов должны стоять на титульных листах", - сказала Васильева.

Она также отметила, что немаловажным будет возрождение традиции советской школы, когда ученые были членами авторских коллективов учебников и принимали самое активное участие в их разработке.

Ранее научно-методический совет при Минпросвещения отправил на дополнительную экспертизу 490 учебников. По ее итогам издания с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень.

В конце 2018 года министр просвещения Ольга Васильева утвердила федеральный перечень учебников, который был сокращен с 1 370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения. К проведению дополнительной экспертизы были привлечены более 290 экспертов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты Российской академии образования.