Минздрав объяснил высокие зарплаты чукотских врачей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средняя заработная плата российских врачей, по предварительным итогам 2018 года, составила около 75 тыс. рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава.

"Средняя заработная плата врачей в РФ в 2018 году - 75007 рублей, составляет 200,8% к прогнозному доходу от трудовой деятельности в 2018 году. Окончательный итог выполнения целевого показателя по заработной плате врачей за 2018 год будет опубликован Росстатом согласно федеральному плану статистических работ", - уточнили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что указанный целевой показатель по зарплате врачей установлен в региональных дорожных картах. По данным министерства, в регионах Северо-Кавказского федерального округа уровень дохода составляет от 19982 рублей до 23850 рублей.

"Высокий уровень оплаты труда врачей в Чукотском автономном округе обусловлен самым высоким доходом от трудовой деятельности в регионе в 2018 году - 91526 рублей, в том числе с учетом большого объема выплат по районному регулированию к заработной плате", - добавили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что "повышение заработной платы врачей в 2019 году будет обеспечиваться за счет недопущения снижения соотношения их заработной платы и дохода от трудовой деятельности - 200%".