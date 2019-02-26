Гражданская гвардия Испании считает, что в случае с Малашенко "все указывает" на суицид

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании считает, что в случае со смертью одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко "все указывает" на суицид. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах пиренейского королевства.

Там добавили, что "к настоящему моменту не исключается никакая" версия произошедшего. В гражданской гвардии уточнили, что в течение дня должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза.

В понедельник российское посольство в Мадриде заявило, что гражданская гвардия Испании подтвердила факт кончины Малашенко. Теперь правоохранители начали расследование произошедшего.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное жительство в США, часто бывал в Испании.