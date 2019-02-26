Верховный суд предложил сделать мировых судей несменяемыми

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ предложил снять ограничения сроков полномочий для мировых судей. Внесение законопроекта в Госдуму инициировал во вторник пленум Верховного суда.

Как пояснил секретарь пленума Виктор Момотов, "практика постоянного переназначения для мировых судей должна быть прекращена, поскольку она не согласуется с конституционным принципом несменяемости судей, а также создает возможность давления на правосудие [при переназначении мировых судей на новый срок региональными законодательными собраниями]".

Согласно действующим нормам, напомнил Момотов, мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет (в зависимости от норм регионального законодательства). В результате сроки полномочий мировых судей в разных регионах различаются. Так, в Москве, Саратовской и Ростовской областях мировой судья первоначально назначается на три года, в Татарстане и Башкортостане - на пять лет. С учетом переназначений сроки полномочий мировых судей варьируются от пяти до 10 лет. "Например, в Красноярском крае, Астраханской и Владимирской областях этот срок составляет пять лет, в Ивановской области - шесть лет, в Московской и Брянской области - семь лет, в Чувашии и Кировской области - восемь лет, а в Санкт-Петербурге, Липецкой области и Алтайском крае - 10 лет", - отметил секретарь пленума.

Он напомнил, что ранее первоначальное назначение на 3-летний срок было предусмотрено и для федеральных судей (в районных и вышестоящих судах), но в 2005 году это ограничение было отменено. Момотов сообщил, что предлагалось пересмотреть первоначальное назначение мировых судей на три года с дальнейшим переназначением без ограничения срока полномочий, но такая процедура не отвечает современным стандартам независимости и несменяемости судей. Группа государств против коррупции (ГРЕКО) также обратила внимание на целесообразность повышения стабильности срока пребывания в должности мировых судей.

Секретарь пленума Верховного суда отметил и необходимость единства правового статуса мировых и федеральных судей. "Единственным ограничением срока полномочий мировых и федеральных судей должен быть предельный возраст пребывания в должности судьи, составляющий по общему правилу 70 лет", - отметил он. В законопроекте предусмотрено, что после принятия закона в течение двух месяцев должны быть внесены изменения в региональные законы о мировых судьях.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году. С тех пор их число выросло в 1,5 раза - в настоящее время в России действуют 7654 мировых судьи. Они ежегодно рассматривают 70% гражданских дел, 80% дел об административных правонарушениях и почти 50% всех уголовных дел.