Васильева поддержала предложение РАН о предварительной экспертизе учебников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Учебники при формировании федерального перечня необходимо проверять еще на стадии рукописей, чтобы не допустить к печати издания с ошибками. Об этом во вторник заявила министр просвещения Ольга Васильева на заседании президиума Российской академии наук (РАН).

Как ранее отметил академик РАН Алексей Хохлов, при формировании федерального перечня экспертиза должна проводиться по заказу министерства просвещения в рамках государственного задания. Также необходимо проводить "предварительную экспертизу самого текста, а потом уже, как картинки красиво размещены".

"Я абсолютно согласна также с предложением... что нужно разделять рукописи от издательства, и что должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись. И эта рукопись может быть допущена к тому, чтобы печатать ее в издательстве", - сообщила Васильева.

Министр также отметила, что развернувшиеся споры вокруг ФПУ связаны с суммой в 10 млрд рублей, которые выделяются на обновление изданий.

Ранее научно-методический совет при Минпросвещения отправил на дополнительную экспертизу 490 учебников. По ее итогам, издания с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень.

В конце 2018 года министр просвещения Ольга Васильева утвердила федеральный перечень учебников, который был сокращен с 1370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения. К проведению дополнительной экспертизы были привлечены более 290 экспертов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты Российской академии образования.