Глава РАН: опорные школы Академии наук помогут повысить уровень среднего образования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Появление в России опорных школ Российской академии наук (РАН) будет способствовать повышению среднего уровня школьного образования. Об этом во вторник заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

"Идея опорной школы РАН, мы считаем, позволит нам школьное образование, по крайней мере той части школ, которые сейчас ориентированы на ход ребят в сильные университеты и дальше в науку, решит вопрос о повышении среднего уровня образования", - сказал президент РАН.

Она напомнил, что школы будут перенесены из муниципального подчинения в региональное подчинение, губернаторам и руководителям регионов "фактически вменят в обязанность заботу об этих школах". Пилотный запуск программы планируется осуществить в 2019 году.

В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева заявила, что сейчас одна из главных задач состоит в воспитании молодых ученых. "Мы начинаем структурировать материальные базы, создавать минилаборатории непосредственно в школах", - добавила Васильева.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения, Российская академия наук и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ. На закупку нового оборудования для таких школ будет выделено более 1 млрд рублей. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.