В колонии, где содержится Цеповяз, установят "глушилки" телефонной связи

По его словам, несмотря на постоянное изъятие мобильных телефонов у заключенных, средства связи снова у них появляются. "Наши коллеги на месте вышли с иском в суд, чтобы обязать руководство колонии номер 3 установить оборудование для подавления телефонного сигнала, и суд полностью поддержал позицию прокуратуры. Ждем исполнения этого решения", - сказал Куренной в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству прокуратуры обязал руководство исправительной колонии номер 3 УФСИН России по Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз, поставить так называемые глушилки телефонного сигнала. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Были выявлены и другие нарушения, по которым два иска прокуратуры направлены в этом году в суд. В частности, прокуратура требует обязать руководство колонии провести ремонт в отряде номер 5 и обеспечить осужденных вещами и предметами мебели, соответствующие материалы направлены в органы предварительного расследования. "Ближайшая проверка в колонии номер 3 под руководством прокурора области запланирована на март этого года. Тогда сможем сказать, насколько эффективно была проведена работа по устранению нарушений, которые были выявлены ранее", - отметил Куренной.

О деле Цеповяза

Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, позднее срок наказания сократили на два месяца. По данным СК РФ, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в 1998-2010 гг. На ее счету 19 убийств, в том числе убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

Скандал, связанный с именем Цеповяза, разразился после того, как были опубликованы фотографии, где осужденный в колонии жарит шашлыки, ест крабов и проводит время в комнате с плазменным телевизором. По данным проверок ФСИН, снимки датировались 2015 годом.

В ноябре прошлого года СК РФ возбудил в отношении должностных лиц колонии уголовное дело о превышении полномочий, поскольку, по данным следствия, "с января 2015 по февраль 2018 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии создавались привилегированные условия отбывания наказания Цеповязу, осужденному за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе".

В январе 2018 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено второе уголовное дело по факту ряда выявленных нарушений в колонии по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").