Проект "Читающий Петербург" назовет лучших зарубежных писателей 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный проект "Читающий Петербург" назовет в марте лучших зарубежных писателей 2018 года, прочитанных горожанами в переводах или в оригинале. Имена трех литераторов из Норвегии, Великобритании и Дании, которые уже попали в список лауреатов, объявлены во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы гордимся этим проектом, который известен и популярен в городе, и рады, что наши фонды иностранной литературы активно востребованы читателями. В этом собрании - около 300 тыс. книг на 150 языках, и конкурс мы проводим по двум номинациям: книги, переведенные на русский язык, и новинки, прочитанные в оригинале", - сказала заместитель директора Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского Лариса Викентьева. По заведенной традиции читатели отправляют свои предпочтения на библиотечный сайт и называют одну или несколько иностранных книг, которые вызвали у них наибольший интерес. На этот раз им были предложены на выбор книги 23 писателей.

В числе фаворитов оказался известный норвежский драматург Юн Фосс с еще не переведенной на русский язык пьесой "Это Алес". Как напомнил генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен, произведения Фосса уже переведены более чем на 40 языков, и в России вышла первая книга пьес этого автора. Одна из них - "Сон об осени" - поставлена в Театре имени Ленсовета, и этот спектакль петербуржцев приглашен в Осло для участия в фестивале драматургии Фосса, посвященном его юбилею.

Два произведения, завоевавшие симпатии читателей, уже переведены на русский. Одна из них - "Ничего, кроме греха" датского писателя Кнуда Ромера, автобиографический роман о детстве. Вторая книга - интеллектуальный бестселлер "Погребенный великан" британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро, где в метафоре "великан" заключена жизнь человеческой памяти.

Как отмечалось на пресс-конференции, в проекте "Читающий Петербург" активно участвуют культурные центры и генеральные консульства 23 стран, которые представляют российскому читателю писателей-соотечественников и рекомендуют их литературные произведения для выдвижения на звание лучшего зарубежного писателя. Причем круг стран-участниц год от года расширяется. Так, в минувшем году в конкурсе впервые приняли участие Греция, Кипр, Китай и Республика Корея.

Очередная церемония оглашения лауреатов пройдет в Библиотеке имени Маяковского 6 марта.