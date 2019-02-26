Кабмин предложил ужесточить ответственность за отлов и торговлю животными из Красной книги

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, которым ужесточается уголовная ответственность за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Информация об этом опубликована во вторник в думской электронной базе данных.

Согласно пояснительной записке, поправки предлагается внести в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". В частности, ими увеличиваются сроки принудительных работ с четырех до пяти лет, а также сроки лишения свободы с четырех до пяти лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов.

Также ужесточается и расширяется наказание за использование служебного положения. В этой связи исключается из статьи ссылка на понятие "должностное лицо", что, по утверждению разработчиков, позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников, совершивших преступления по статье 258.1 УК РФ. Одновременно по этой части увеличиваются уголовные сроки с пяти до шести лет.

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Уголовное название в этой части предусмотрено в виде лишения свободы до восьми лет.

"Перевод деяний, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким, позволит проводить полноценный спектр оперативно-разыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации", - отмечается в сопроводительных документах.

Статистика

Указывается, что с 2015 по 2017 год выявлено 3,5 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота редких животных, к уголовной ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек. "Вместе с тем остаются высокими масштабы незаконной добычи редких животных и контрабанды их дериватов. Такие преступления, как правило, совершаются группами лиц, в том числе действующими по предварительному сговору либо в составе организованной группы", - говорится в пояснительной записке.

При этом авторы ссылаются на статистические данные, согласно которым "в 2018 году в результате спецоперации Дальневосточной оперативной таможни и управления ФСБ РФ по Приморскому краю пресечена попытка контрабандного вывоза в Китай по льду озера Ханка крупной партии дериватов, включающей в себя части пяти особей амурского тигра, 867 лап бурых и гималайских медведей, хвосты изюбров и оленей, 56 кг высушенного жира и семенников лягушек". Оценочная стоимость только медвежьих лап составляет 55 млн рублей.

"Предлагаемые законопроектом меры по совершенствованию статьи 258 УК РФ будут являться действенным правовым механизмом пресечения преступлений в сфере охраны особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (или) охраняемым международными договорами РФ", - говорится в сопроводительных документах.