Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане, в частности, со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Сила нашего государства - как раз в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах [Федерации] есть свои традиции - национальные, исторические, религиозные - которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно", - сказал Песков. По его мнению, "трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать и юридически оформить", но "не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя".

Песков при этом отметил, что он не курсе деталей этой конкретной истории. Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить". "А что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание, тем более в такой многонациональной стране как Россия", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.