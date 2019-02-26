{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний создадут в Ингушетии

Целью деятельности учреждения является исполнение наказаний в виде принудительных работ

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создадут в городе Сунже в Ингушетии за счет федерального бюджета. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 23 февраля опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"В городе Сунжа Ингушетии будет создан Исправительный центр № 1 отдела ФСИН по Ингушетии. Предельная штатная численность персонала учреждения составит 25 человек. Основной целью деятельности учреждения является исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ", - говорится в документе.

Как сообщается в документе, создание центра будет финансироваться из федерального бюджета. До 31 марта будет учрежден устав учреждения, а до 30 апреля центр пройдет госрегистрацию.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
В Петербурге в 2019 году создадут Центр организации соцобслуживания для пожилых людей
Председатель городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков уточнил, что потребность в создании такого центра диктуется увеличением продолжительности жизни и ростом численности пожилых горожан
Читать полностью