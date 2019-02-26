Более 900 госслужащих Севастополя пройдут обучение в рамках ФЦП по развитию Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 900 государственных служащих Севастополя пройдут повышение квалификации на средства федеральной программы по развитию Крымского полуострова, на что будет направлено более 100 млн рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник гендиректор дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

"В рамках ФЦП для города Севастополя предусмотрено обучение 922 человек с объемом финансирования 103,37 млн рублей, из них 58,61 млн рублей запланировано на 2019 год", - сказал он.

В пресс-службе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС журналистам сообщили, что обучение первой группы началось во вторник на площадке Севастопольского госуниверситета, Севастополь стал первым субъектом РФ, где РАНХиГС проводит такие курсы не для высшего руководства региона, а для команды управленцев разных уровней. Курсы предполагают подготовку руководителей для сферы муниципального и государственного управления. По данным пресс-службы, программа будет состоять из пяти модулей, которые продлятся до июня 2020 года. Всего обучение пройдет 220 человек. По итогам курса они будут распределены в 25 групп по приоритетным для региона направлениям.

"Есть большое количество интересных и масштабных проектов, над которыми нужно работать, для их реализации городу нужны местные специалисты. Именно на выпускников этой программы правительство планирует опираться в дальнейшем. Мы готовим сильную севастопольскую управленческую команду, которая будет слаженно добиваться тех высоких результатов, которые нужны городу и его жителям", - приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Ранее сообщалось, что средства на обучение почти 5 тыс. чиновников Республики Крым и Севастополя выделяются в рамках ФЦП по развитию полуострова.

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".