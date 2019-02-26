Mediascope подсчитал общий рейтинг телетрансляции послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 4,6 млн зрителей посмотрели трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, при этом россияне смотрели послание не только у себя дома, но и в гостях, и на дачах. Общий рейтинг трансляции составил 6,6%, сообщили ТАСС во вторник в компании Mediascope.

Ранее компания сообщила, что классическая "домашняя" аудитория трансляции на Первом канале, каналах "Россия-1" и "Россия-24" составила 4 млн 447,8 тыс. человек. Новые данные получены впервые с помощью замеров гостевого просмотра и просмотра ТВ на дачах среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек, которые Mediascope начал предоставлять в конце 2018 года.

"Помимо классической домашней телевизионной аудитории, в 2019 году была также собрана информация о просмотре трансляции в других местах <...> Так, с учетом просмотра в гостях и на дачах суммарный рейтинг трансляции составил 6,6% (4 млн 646 тыс. 620 человек)", - отметили в пресс-службе компании.

20 февраля Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи. Выступление президента, которое проходило в Гостином дворе в Москве, длилось 1 час 27 минут.

Наиболее продолжительным послание президента было в прошлом году - 1 час 55 минут. Самую короткую речь в рамках ежегодных посланий (48 минут) Путин произносил дважды - в 2004 году и 2005 году. В среднем, согласно статистике, такие обращения президента занимают 1 час 15 минут - 1 час 20 минут.

Традицию выступать с посланием Федеральному собранию в современной истории страны заложил первый президент России Борис Ельцин. Он выступал с такими обращениями шесть раз, Путин - 15 раз, Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.