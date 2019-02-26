Российская магистерская программа впервые получила аккредитацию EPAS

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) впервые выдал аккредитацию EPAS магистерской программе "Финансы" Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

"Магистерская программа "Финансы" Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге получила аккредитацию EPAS. Аккредитация сроком на три года выдана Европейским фондом развития менеджмента (EFMD), одной из крупнейших в мире профессиональных ассоциаций в сфере бизнеса и менеджмента. Это первая магистерская программа в России, получившая такую аккредитацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, ранее EPAS также получили бакалаврские программы МГУ и УрФУ, а институциональную аккредитацию EQUIS имеет СПбГУ.

Образовательные программы оцениваются экспертами EFMD по пяти ключевым показателям. Они включают дизайн программы, который должен соответствовать требованиям рынка, непосредственную реализацию программы, включая уровень преподавания и состав студентов, результаты обучения и карьерные перспективы выпускников, наличие механизмов, обеспечивающих гарантию качества программы. Кроме того, программа оценивается в институциональном контексте: насколько она встроена в стратегию развития университета и обеспечена ресурсами.

"EPAS является одной из наиболее престижных международных аккредитаций в бизнес-образовании. Такие аккредитации, наряду с рейтингами университетов, становятся важным сигналом качества на международном образовательном рынке. Они также являются критерием для включения в ведущие рейтинги бизнес-образования, такие как рейтинг Financial Times", - цитирует пресс-служба директора ВШЭ в Санкт- Петербурге Сергея Кадочникова.

По словам академического руководителя программы "Финансы" Елены Роговой, получение международной аккредитации является важным этапом в работе над развитием программы. "В ходе аккредитации были выявлены "области для улучшения", которым мы будем уделять серьезное внимание. И в будущем эта работа будет продолжена не только в рамках программы, но и в рамках всей Школы экономики и менеджмента, для которой мы планируем уже получение институциональных международных аккредитаций", - приводятся в сообщении слова Роговой.

Об аккредитации EPAS и программе

Программная аккредитация EPAS (EFMD Programme Accreditation System) была запущена в 2005 году Европейским фондом развития менеджмента EFMD. На сегодняшний день, аккредитацию EPAS имею чуть более 100 образовательных программ по всему миру.

Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) является одной из ведущих международных ассоциацией бизнес-школ. Она объединяет более 900 организаций из 88 стран. Среди членов EFMD - Wharton, INSEAD, IMD и другие ведущие бизнес-школы мира, а также крупнейшие корпорации, в том числе IBM, Microsoft, ArcelorMittal, L"Oral.

Деятельность ассоциации нацелена на качественный обмен лучшими практиками в области образования, науки, а также на предоставление международных аккредитаций лучшим бизнес- школам и факультетам менеджмента.

Программа "Финансы" - англоязычная магистерская программа Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента ВШЭ. В нынешнем виде она существует с 2013 года. Академическими партнерами программы являются Школа менеджмента ESSCA (Франция), консорциум IMESS во главе с Университетским колледжем Лондона и сеть QTEM. Ранее программа получила аккредитацию Ассоциации профессиональных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) по направлению "Финансовый менеджмент".