"ВКонтакте" и BOOM запустили приложение для поддержки музыкантов

"ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM запустили платформу для поддержки независимых музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут в ускоренном режиме связаться с музыкальными лейблами через специальное приложение, в котором им необходимо заполнить данные о себе и прикрепить треки.

"Каждый год тысячи музыкантов распространяют свои треки: теперь мы поможем им не только найти аудиторию, но и связаться с лейблами и дистрибьюторами", - отметил руководитель продвижения музыкального сервиса "ВКонтакте" Роман Богаутов.

Если представителей лейбла заинтересует исполнитель, то ему останется только предоставить необходимые документы и подписать контракт, чтобы получить карточку артиста.

Как отмечается, "ВКонтакте" развивает экосистему для музыкантов и других авторов контента. В соцсети у исполнителей есть возможность, в частности, загружать свои треки, создавать плейлисты, проводить прямые трансляции концертов.